Todo el mundo pica sin saberlo: el truco de los supermercados que encarece tu compra

Muchas personas elaboramos una lista de la compra con la que ir al supermercado sin miedo a caer en tentaciones, ya no por cuestiones de salud o de pérdida de peso: en los tiempos que corren, queremos ahorrar dinero y pensamos que esa es la mejor estrategia, comprar lo que únicamente es necesario.

Y pese a todo, es imposible abandonar el establecimiento sin pensar que hemos comprado más productos de los que hemos planificado. Lo que parece un accidente para nada lo es: los supermercados aplican estrategias de marketing pensadas para que gastemos más dinero sin apenas darnos cuenta.

La fija de caja, el momento clave para que gastes más dinero en el súper

Es posible que llegues a la caja comprando únicamente lo que tenías planeado. Sin embargo, en esta sección del supermercado se colocan productos pequeños como chicles, chocolatinas, cables para el móvil o revistas a precios aparentemente bajos.

Como pensamos que son productos económicos, muchas veces tenemos la tentación de coger un par de ellos, justo antes de pagar, sin tener tiempo para pensar o para echarnos atrás. Y lo más sorprendente es que estos productos suelen ser más caros que otros parecidos que se encuentran en sus correspondientes pasillos.

Por ejemplo, comprar chocolatinas de las que se venden en la caja implica no buscar otras marcas en su sección habitual, adquiriendo un producto a un precio, por lo general, más grande.

Y esto no es todo. Otros métodos empleados por los supermercados que influyen en nuestra cesta de la compra son el uso de carros grandes, que hacen parecer que llevamos menos productos de los que pensamos; la ubicación de productos básicos al fondo de la tienda con el objetivo de recorrer otras zonas del establecimiento de camino u ofertas en zonas estratégicas y estanterías colocadas a la altura de los ojos, priorizando así los productos más rentables.

En definitiva, los supermercados hacen todo lo posible para que gastes más dinero del pensado, puesto que al fin y al cabo son negocios.