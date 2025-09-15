Toñi Moreno anuncia que tiene nueva pareja: "Es mi media naranja...me hace ser mejor persona"

Con una sonrisa en el rostro y radiante de felicidad lo ha confesado Toñi Moreno. “Hola mi gente maravillosa, estoy un poco nerviosa por lo que os tengo que contar… He conocido a alguien y me complementa perfectamente”, expresó la andaluza en los primeros segundos del mensaje.

La presentadora de Gente Maravillosa y de Canal Sur ha sorprendido a sus seguidores con un emotivo anuncio en su cuenta de Instagram: tiene una nueva pareja. La comunicadora, que acostumbra a compartir momentos personales con su comunidad digital, publicó un vídeo en el que, visiblemente emocionada, confesaba estar viviendo una etapa muy especial.

Los rumores llevan varios semanas

Los rumores de noviazgo llevan varias semanas circulando por las redes sociales. Ante esta situación, la periodista quiso zanjar todas las dudas y ha preferido dar ella misma la noticia antes de que se filtre a través de fotografías: “Antes de que salga o que salgan fotos, os lo cuento yo directamente”.

En su testimonio, Toñi aseguró sentirse plena y feliz: “Eso que dicen de la media naranja, pues eso… Tengo la sensación de que todo lo que yo no tengo, lo tiene ella. Me hace ser mejor persona”. Con estas palabras, la presentadora dejó claro que se encuentra en un momento de ilusión y crecimiento personal gracias a esta nueva relación.

¿Quién es la pareja de Toñi Moreno?

Ante esta noticia, los fans están intentando descubrir quién es la afortunada. Aún no se ha desvelado la identidad de su pareja, Toñi adelantó que tiene la intención de presentarla públicamente muy pronto: “Tengo muchas ganas de compartir su cara, su rostro… La tengo que convencer todavía, pero en los próximos días”.

La noticia, como era de esperar, ha generado una oleada de mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, que celebran que la comunicadora haya decidido dar este paso tan personal en su vida sentimental.