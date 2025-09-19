Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 19 de septiembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 19 de septiembre de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 19 de septiembre de 2025 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 9, 37, 40, 41, 46 con los soles 1 y 12.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Una 'especie de lengua de frío' llega a Andalucía con bajadas de hasta 11 grados en los termómetros y lluvias
- Emvisesa busca comprador para 20 VPO de Cruz del Campo que siguen libres 6 meses después de salir a la venta
- Tres personas se enfrentan a 8 años de cárcel tras pagar 110 euros en taxis y comidas con billetes falsos en Sevilla
- Avisos este viernes en Andalucía por una masa de aire subtropical con tres provincias afectadas
- El asesinato de una anciana en Las Cabezas da un nuevo giro: dos detenidos nueve meses después del crimen
- Un turista de Nueva York visita Andalucía y no puede creer la belleza de una de sus ciudades: 'Es la más subestimada de España
- Una promotora levantará dos edificios con 186 viviendas en San Jerónimo junto a la Agencia Espacial Española
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 18 de septiembre de 2025