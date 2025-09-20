La boda del año en redes: así ha sido el ‘sí quiero’ de Natalia Palacios y Carliyo el Nervio, con sorpresas virales incluidas

Ya son marido y mujer los influencers Natalia Palacios y Carliyo el Nervio. La pareja andaluza se han dado el "sí, quiero" en la mañana de este sábado en el Castillo de Santa Catalina.

Una relación, que comenzó a través de las redes sociales y se fraguó en un viaje a Nueva York, se ha consolidado con el paso más importante de sus vidas. El enlace, celebrado en un exclusivo enclave rodeado de amigos, familiares y creadores de contenido, se ha convertido en un auténtico espectáculo digital, con miles de seguidores pendientes de cada detalle en directo.

La pareja, que suma millones de seguidores en Instagram, ha publicado en sus redes sociales las primeras imágenes de la boda con Natalia que luce un vestido blanco radiante y Carliyo trajeado como la ocasión lo merece.

Rostros conocidos en la boda

Los malagueños han invitado a sus allegados, familiares y amigos más cercanos. Una celebración en la que han acudido numerosos influencers y tiktokers sevillanos como Marina Barrial, Manu Regato, Elena Gortari o Juan Pérez, entre los más conocidos.

Todos ellos disfrutaron en la noche del viernes la celebración de la preboda en el chiringuito 'La Mari' tal y como han mostrado en sus redes sociales. En esta fiesta han podido realizar los bailes virales de Aitana, multitud de regalos, sorpresas y hasta un chapuzón a altas horas de la madrugada en el agua.

Reacciones en redes

Las redes no tardaron en estallar: más de 200.000 likes y 3.000 comentarios en escasos minutos. Muchos invitados han ido subiendo stories en sus redes, logrando que la celebración traspasara los muros del salón nupcial y se convirtiera en un fenómeno digital.

Con esta boda, Natalia Palacios y Carliyo el Nervio no solo sellan su amor, sino que también firman una de las bpdas más mediáticos del año en el universo influencer.