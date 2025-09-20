Astronomía
Un brillante bólido cruza el cielo y se ve desde Andalucía
Fue en la madrugada del 17 de septiembre y pudo verse desde observatorios andaluces
Un brillante bólido surcó el cielo en la madrugada del 17 de septiembre y pudo ser registrado a las 05:02 horas (hora local) por los detectores del proyecto SMART en los observatorios de Calar Alto (Almería), Sierra Nevada, La Sagra (Granada) y Otura (Granada).
El meteoro iluminó la noche dejando tras de sí una estela visible que fue captada por las cámaras externas del Observatorio de Calar Alto, según han informado este sábado desde dichas instalaciones científicas.
Según el análisis preliminar realizado por el investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y responsable de SMART, José María Madiedo, se trató de un evento de tipo cometario que entró en la atmósfera a una velocidad de unos 62.000 kilómetros por hora.
El fenómeno comenzó a una altitud aproximada de 89 kilómetros y finalizó a unos 79, sin que se produjese caída de fragmentos al suelo.
