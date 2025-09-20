Sucesos
El vuelco de un camión cargado de sandías provoca el corte en un carril de la A-49 dirección Huelva
El accidente se produjo a las 22,30 horas de la noche de este pasado viernes, a la altura del término municipal de Niebla
EP
El vuelco de un camión cargado de sandías, que ha acabado incendiado y con parte de la mercancía esparcida, ha provocado el corte del carril derecho en el kilómetro 66 de la A-49, a la altura del término municipal de Niebla en dirección hacia Huelva, aunque no ha habido que lamentar heridos.
Así, según han indicado a Europa Press desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se produjo a las 22,30 horas de la noche de este pasado viernes, a la altura del término municipal de Niebla junto al arroyo Candón, lo que provocó el corte total de la autovía y, por tanto, retenciones, ya que la mercancía acabó esparcida por el arcén y el camión acabó incendiado.
Por ello, hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos, así como de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, toda vez que el 112 ha precisado que la circulación se fue recobrando a lo largo de la noche.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico indica en su página web que este sábado continúa cortado el carril derecho en el kilómetro 66 de la A-49, ya que el camión y parte de la mercancía aún no han sido retirados.
