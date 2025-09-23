Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 23 de septiembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 23 de septiembre de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 23 de septiembre y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 7, 18, 31, 32, 33, con los soles 10 y 11.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- El 100% del garbanzo nacional que vende Mercadona procede de campos andaluces
- La firma australiana que quiere abrir una mina en Jaén iniciará las perforaciones cuando acabe el riesgo de incendio
- Fin al “fresco” en Andalucía, llega el Veranillo de San Miguel con hasta 34 grados en estas provincias
- Así es la avenida de Miraflores, donde la memoria de la Fábrica de Vidrio será el nuevo motor vecinal
- 1.600 personas se presentarán a las oposiciones a conductor de Tussam para optar a la bolsa de 350 vacantes
- Hito en el Puente del Centenario: así fue el izado de una de las enormes dovelas donde se anclarán los tirantes
- La irrelevancia de Podemos: por qué en Andalucía da igual lo que digan Pablo Iglesias e Irene Montero
- Del tranvibús en Campana a la mediana de Torneo: inicio de semana en Sevilla marcado por nuevos cortes de tráfico