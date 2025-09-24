Joaquín Moeckel, abogado sevillano: "No podemos tener jueces a la carta"

La Audiencia Provincia de Badajoz rechazó este pasado martes el recurso presentado por el hermano de Pedro Sánchez, que finalmente será juzgado por prevaricación y tráfico de influencias por la creación de una plaza a medida como coordinador de las actividades de los conservatorios de la ciudad. Una situación sobre la que se ha pronunciado el abogado sevillano Joaquín Moeckel, que ha explicado que a esos cargos se suma el de "nombramiento ilegal".

"Cuando se inician unas diligencias previas y se acusa a alguien, es que hay indicios racionales de criminalidad, pero luego en el juicio oral se verá si se ha cometido un delito, dos, tres o ninguno", ha señalado sobre la situación jurídica que se presenta ahora para el hermano de Sánchez.

Durante su participación en el programa El Cascabel de TRECE, el experto ha mostrado su rechazo a las críticas partidistas contra las resoluciones judiciales y la labor de los propios jueces, sobre lo que ha afirmado: "Lo que no se puede es poner de manifiesto que los jueces, que cumplen con su trabajo, son de un carácter u otro depende de lo que me guste".

Joaquín Moeckel se pronuncia sobre el próximo juicio al hermano de Pedro Sánchez

"Los jueces dictan sentencias o resoluciones judiciales y unas nos gustan y otras no, pero lo que no podemos tener son jueces a la carta", ha añadido al respecto el profesional. Y ha recalcado: "Que aquí cojamos los jueces a la carta y nos gusten los que dicten resoluciones a favor de nuestro partido o nuestros amiguetes, y no nos gusten los que no, es algo inaceptable en un país".

De igual modo, Moeckle ha señalado durante su intervención que es necesario diferenciar entre indicios razonables de criminalidad y las pruebas propiamente dichas: "Las pruebas se van a poner de manifiesto en el plenario. Aquí lo que ha habido son declaraciones de personas, de los propios imputados, aportaciones de documentos... Pero las pruebas en sí como tal de haberse cometido uno o varios delitos hay que verlos en el plenario".

El abogado sevillano hace hincapié en la presunción de inocencia del hermano de Sánchez

Asimismo, ha querido aclarar que el hecho de llegar a juicio y sentar a un acusado en el banquillo no tiene por qué acabar en condena: "Nos pasa mucho a los abogados que una Audiencia Provincial dice que hay que tirar adelante con la acusación y hay que sentar en el banquillo a estos individuos, y en el juicio oral han quedado absueltos y esto es porque afortunadamente en España hay una separación entre instrucción y fallo".

"Es muy difícil que alguien, tras la declaración esa aplastante que dio el hermano del presidente de 'No sé dónde trabajo', 'no sé quién es mi jefe', 'no sé cuánto cobro', es tan grosero y una falta de respeto tal que, en el fondo, es muy complicado de explicar", ha añadido el abogado sevillano. Sin embargo, ha recalcado que todos los enjuiciados que se sientan en el banquillo cuenta con la presunción de inocencia.