Llega a Primark la maleta viral que las aerolíneas 'low cost' no quieren que compres

Sabemos que el verano llega a su final, pero eso no implica que las vacaciones también. Seguro que conoces un montón de gente con viajes programados para este septiembre o de cara a los meses pre-Navidad, y sino es que tú eres una de ellas.

La maleta viral ya está aquí

Y como también somos sabedoras de que las aerolíneas están cada vez más tiquismiquis con el equipaje, el que se factura, el de mano, el de cabina... y las diferentes dimensiones de cada uno, te traemos la solución definitiva para que no te pierdas ningún viaje y puedas llevar tus outfits preferidos para la ocasión.

Se trata de la maleta que se ha hecho tan viral en redes, que cuenta justo con las dimensiones exactas para que no la tengas que facturar ni tampoco te puedan decir nada en la puerta de embarque por si es de mayor tamaño del permitido.

Para empezar porque obviamente está calculado para que así sea, pero es que además tiene truquito: las ruedas se pueden sacar para que ocupe todavía menos. Vamos, que es imposible que te quedes sin entrar en ese avión que tanto deseas.

Obviamente, como bien pone también en la etiqueta, te recomendamos comprobar con la aerolínea cuáles son las medidas máximas para cada tipo de equipaje, para el de cabina en este caso, pero te podemos asegurar que con los 40x25x20 centímetros (con las ruedas extraídas) que hace esta maleta viral, no vas a tener problema ninguno.

Todas las dimensiones pensadas para que te entre todo y no tengas problemas / Primark

Todo pensado

Y lo mejor de lo mejor es que la puedes encontrar en tu Primark de confianza, y por tan solo 28 euros. Además, está todo pensadísimo, y es que te trae hasta una bolsita para cuando saques las ruedas, así que no vas a tener que cargar con ellas durante el embarque.

Como podrás imaginar, no es la maleta más grande del mundo, pero es también la excusa perfecta para pensarte bien previamente qué conjuntos te llevarás para cada día, y una manera de obligarte a usar la ropa que llevas, porque seguro que te ha pasado que has ido con una maleta de las grandes y luego te has puesto la mitad de las cosas. Con esta maleta seguro que eso no te pasará.

Y si piensas que con esta maleta vas a perder todo tu 'stylish', nada de eso querida, porque encima está disponible en negro clásico pero también en un color dorado/crudo/beige que está tan de moda y que te hará lucir cómoda pero estilosa. O sea que no sabemos a qué estás esperando para ir al Primark...