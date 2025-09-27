Amara Aladel, médica sevillana: "No estás cansada, sino enferma, y podrías no saberlo"

"¿Y si te dijera que no estás cansada, sino enferma, y que podrías no saberlo?". Amara Aladel, médica de Urgencias especialista en Medicina Familiar y Comunitaria formada en la Universidad de Sevilla, ha revelado así una de las problemáticas que pueden estar detrás del cansancio extremo que sufre parte de la población y que, en realidad, esconde una enfermedad real que no tiene aún tratamiento, pero sí acciones que palíen sus consecuencias.

Se trata del síndrome de fatiga crónica, también conocido como encefalomielitis miálgica, una "entidad patológica" que, tal y como ha explicado la profesional, causa muchos problemas en su estado de salud a quienes lo padecen, pero que pueden ser aliviados y mejorados con "pequeños cambios".

"El síndrome de fatiga crónica no es estar floja, es una enfermedad real, que afecta a tu cerebro, a tu sistema inmune, a tus músculos, a todo", ha señalado la médica de Urgencias. La clave para saber diferenciar esta enfermedad de un agotamiento común que puede sufrir cualquier ciudadano es que el cansancio provocado por el síndrome de fatiga crónica no se alivia ni durmiendo "muchas horas" y empeora tras realizar ejercicio físico o tras momentos de mayor estrés. "También puede darte niebla mental, dolor muscular, insomnio y hasta mareos", ha añadido la profesional.

La médica sevillana muestra los efectos del síndrome de fatiga crónica

Una enfermedad cuyo origen aún se desconoce, aunque los expertos aseguran que puede tener más de una causa y que, incluyo, sean varios los desencadenantes que influyen en la enfermedad, cuyo origen podría radicar en infecciones, cambios en el sistema inmunitario, estrés físico o emocional, y genética, entre otros muchos.

"Y lo más fuerte es que hay personas con esto que aún no lo saben", ha recalcado Aladel. Sin embargo, a pesar de lo complejo de esta situación y las incógnitas que aún mantiene, la especialista ha explicado que existen ciertas actividades y alimentos que pueden mejorar sus efectos. "Se puede mejorar, pero hay que hacerlo con cabeza", ha recalcado.

Deporte y alimentación, claves para mejorar el síndrome de fatiga crónica

Entre ellos se encuentra el ejercicio físico "suave y controlado", con los descansos necesarios y un ritmo que se adecúe a las necesidades y capacidades del organismo. A esto se suma una alimentación rica en vegetales, fibra, Omega 3 y antioxidantes, que permiten disminuir la inflamación que provoca esta enfermedad.

Además, existen suplementos que pueden ayudar a paliar las consecuencias del síndrome de la fatiga crónica, como la L-carnitina, la coenzima Q10, o la NADH: "Pero no son mágicos, la clave es escuchar a tu cuerpo y no sobrepasar tu energía. Cada paso cuenta".