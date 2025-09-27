Euromillones: aparece un millonario en Andalucía y el bote de 130 millones sale fuera de España

Después del sorteo de este martes 26 de septiembre de 2025 del Euromillones, un único acertante se ha llevado los 130 millones del bote. En Andalucía ha recaído la suerte con un afortunado del Millón.

El boleto afortunado ha sido validado en Bélgica. Así, en el próximo sorteo del EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).

El boleto acertante de El Millón ha sido validado en el municipio de Málaga, en el Despacho Receptor nº 51.345 de Málaga, situado en Barlovento, 2.

Los premios históricos hasta ahora

A lo largo de la historia del Euromillones, se han otorgado premios extraordinarios que han cambiado la vida de sus ganadores. El premio más alto registrado fue de 250 millones de euros el 17 de junio de 2025 en Irlanda; también con 250 millones un agraciado se llevó el bote el 28 de marzo de 2025 con un boleto validado en Austria; otro gran premio también viajó a Austria con 240 millones, ganado el 8 de diciembre de 2023. Le sigue un premio de 230 millones de euros, obtenido el 19 de julio de 2022 en el Reino Unido. El tercer mayor premio asciende a 220 millones de euros, entregado el 15 de octubre de 2021 en Francia.

En España, el mayor premio del Euromillones fue de 190 millones de euros, ganado el 6 de octubre de 2017 en Las Palmas de Gran Canaria. El segundo premio más alto en el país alcanzó los 144 millones de euros, obtenido el 7 de julio de 2020 en Mayorga, Valladolid. El tercer premio más significativo fue de 137 millones de euros, entregado el 13 de junio de 2014 en Parla, Madrid.