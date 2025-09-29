Última hora del temporal, en directo | Gandia sufre las lluvias más intensas de Valencia, que se encuentra en Alerta Roja, con más de 350 litros por m²

Alerta roja por lluvias en Valencia. La Aemet ha fijado el nivel extremo desde las cuatro de la madrugada de este lunes, el día de mayor inestabilidad atmosférica con tormentas y chubascos que podrían "ser localmente fuertes" con una precipitación acumulada en 12 horas de 180 mm. Así que el peligro es importante, la situación puede ser "peligrosa", advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), sobre todo, en el litoral norte de Castellón (el Baix Maestrat) y en todo el litoral y prelitoral de Valencia.

Este lunes estará también en nivel rojo por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado en doce horas en el litoral de la provincia de Valencia. El tiempo en Valencia será peligroso durante toda la jornada. De hecho, algunos puntos podrán acumular hasta 300 litros por metro cuadrado desde hoy y hasta el martes, como en la ciudad de València, según las previsiones de la Aemet. Y en la Safor, la precipitación acumulada podría superar los 500 litros por metro cuadrado.

Sánchez llama a la "serenidad" ante el temporal de lluvias en la Comunidad Valenciana El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este lunes a la serenidad ante el temporal de lluvias en la Comunidad Valenciana, y ha pedido también a toda la ciudadanía que siga las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencias. Lo ha dicho en la clausura de los III Premios La Vanguardia en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, que precisamente ha reconocido con el Premio Solidaridad a Cruz Roja, Cáritas y asociaciones de voluntarios y víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024. "Estamos asistiendo a horas muy complejas y muchas familias están reviviendo aquel día de dolor ante la previsión meteorológica de las próximas horas precisamente allí, justo donde la tragedia golpeó hace casi un año", ha dicho.

Las calles de Sueca, por su parte, se han llenado de agua en cuestión de minutos. Según los datos recogidos por la Agència Valenciana de Meteorologia, se han recogido hasta 66 l/m² en tan sólo 35 minutos en la estación Tancat Estell, donde se han acumulado 92 litros en menos de una hora. En Les Palmeres, otro de los puntos afectados por las fuertes lluvias, han llegado a caer 50 litros en 25 minutos. Las precipitaciones han provocado averías eléctricas en varios puntos de la localidad e, incluso, se formó una manga marina en el Mareny de Sueca. Las capitales comarcales no han sido las únicas afectadas por este episodio de alerta roja. Algemesí, Cullera o el Mareny de Barraquetes también sufrieron las consecuencias de este temporal.

Una tromba de hasta 92 litros en una hora anega calles de Sueca, Cullera, Alzira y Algemesí Calles inundadas, averías eléctricas, caminos cortados e, incluso, una manga marina y un reventón térmico resumen la alerta roja en la Ribera. Aunque la mañana se ha desarrollado con total normalidad en la comarca, donde las precipitaciones han sido escasas, los ayuntamientos ya alertaban de que lo peor estaba por llegar. Y así ha sido. El caos se ha desatado por la tarde en muchas de las localidades de la Ribera Alta y la Ribera Baixa, con decenas de litros acumulados. Alzira y Sueca han registrado en pocas horas la mayor cantidad de precipitaciones. La capital de la Ribera Alta ha acumulado hasta 75 litros por metro cuadrado durante una hora en la estación de l'Alquenència, mientras que en la Casella se han contabilizado 28,8 l/m² en poco más de diez minutos. La situación ha provocado que el consistorio tuviera que cerrar una decena de calles, en su mayor parte en torno al parque de l’Alquenència y en el barrio de les Basses, y a cortar media docena de caminos y carreteras del término municipal.