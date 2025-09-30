Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 30 de septiembre de 2025
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este martes 30 de septiembre de 2025
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este martes 30 de septiembre de 2025 y ha correspondido al número x con la serie x.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
