Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 30 de septiembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 30 de septiembre de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 30 de septiembre y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 8, 11, 13, 24 y 27, con los soles 3 y 7.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
- Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios
- El estadio La Cartuja necesita una inversión de 119 millones para ser el 'Wembley' español en 2030
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 29 de septiembre de 2025
- Yaqueline fue degollada por su pareja en Sevilla Este cuando venían de una fiesta de cumpleaños
- Así es la joya escondida de Sevilla que pasa desapercibida para sevillanos y turistas: tiene siglos de historia y uno de los interiores más espectaculares del mundo
- Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030
- Andalucía nos roba': el independentismo catalán es el mejor aliado electoral de Juanma Moreno