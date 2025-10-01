Cambia el examen del carnet de conducir desde hoy: la DGT aprueba las nuevas preguntas
La Dirección General de Tráfico confirma añadidos con los nuevos hábitos urbanos y en 2026 podrían añadir vídeos
R.M.
El carnet de conducir sufre cambios a partir de este miércoles 1 de octubre, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). El proceso, que se mantenía prácticamente inalterable, efactará a partir de ahora a la manera de examinarse, añade nuevas preguntas y en breve podría añadir contenido audiovisual.
Sacarse el carnet de conducir es un paso importante en el que, aparte de demostrar destrezas teóricas, se le suma al aprobar el práctico para demostrar lo aprendido. En la primera parte, el examen teórico, se plantean 30 preguntas tipo test en el cual solo se permiten 3 fallos durante 30 minutos, es decir, hay que acertar 27 preguntas. Aquí se evalúan normas de circulación, señales, seguridad vial, mantenimiento del vehículo y normas de circulación en general.
El cambio que ha puesto en marcha la DGT es ahondar en un modelo de examen alejado de la memorización de conceptos y más práctico de responder ante situaciones reales y responder ante ellas correctamente.
Así es el nuevo modelo de examen
Entre las nuevas preguntas entrarán las señales aprobadas en verano. Se trata de un nuevo catálogo de señalizaciones relacionadas con los nuevos hábitos de movilidad tanto urbana e interurbana con nuevos vehículos y dinámicas. Pero hay más, se prevé que para 2026 en España se añadan al examen fragmentos audiovisuales en los que el futuro conductor se enfrente a situaciones reales y responder cómo reaccionar ante ellas.
Con estas nuevas preguntas se busca una comprensión más completa por parte del examinado de las normas fundamentales de circulación, y se alinea así con los modelos de examen de los países de nuestro entorno.
