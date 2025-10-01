Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 1 de octubre de 2025
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este miércoles 1 de octubre de 2025
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este miércoles 1 de octubre de 2025 y ha correspondido al número 79483, con la serie 025.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Andalucía deja atrás el límite de renta en sus nuevas deducciones en el IRPF y multiplica por cuatro los beneficiarios
- Más de 2.000 trabajadores de la administración de la Junta eligen trabajar pasados los 65 años
- Luces y sombras en la Feria de San Miguel: de la 'reconciliación' de Morante y Roca Rey a un duro suspenso ganadero
- Así sería el 'Wembley' español: esta es la imagen que quiere tener el Estadio de la Cartuja de Sevilla en 2030
- El BCE manda una alerta a España: guarden dinero en efectivo para afrontar un nuevo apagón digital
- Sevilla y Dos Hermanas ofrecen suelo para 14.000 VPO en Triana, Nervión, Sevilla Este, Palmas Altas o Entrenúcleos
- Metrovacesa inicia la construcción de una nueva promoción de 74 viviendas en Palmas Altas desde 200.000 euros
- Andalucía recalifica suelos reservados para hoteles, oficinas, colegios o clínicas para construir 8.100 VPO