Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 6 de octubre de 2025
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este lunes 6 de octubre de 2025
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este lunes 6 de octubre de 2025 y ha correspondido al número 60.609, con la serie 006.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
