Investigan a un maestro por presuntas agresiones sexuales a menores en un colegio de Casariche

Un juzgado de Estepa (Sevilla) investiga la denuncia por supuestas agresiones sexuales contra menores por parte de un maestro en un colegio de la localidad sevillana de Casariche, cuyo ayuntamiento ha puesto a disposición de las familias afectadas recursos municipales de apoyo psicológico y social.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo han informado este lunes a EFE de que este asunto se encuentra 'judicializado' y que los hechos están siendo investigados a raíz de una primera denuncia presentada el curso pasado, a mediados de abril, ante la Guardia Civil.

El instituto armado informó entonces al centro y este a su vez se puso en contacto con la inspección educativa, han añadido las fuentes, que han precisado que el maestro -que hacía labores de apoyo y que por tanto solía estar acompañado en el aula de otro docente- se encuentra de baja desde el curso pasado.

La administración educativa no ha tomado de momento ninguna medida dado que se encuentra a expensas del avance de la investigación judicial, de la que de momento no han trascendido más detalles.

Después de que la semana pasada un grupo de madres se manifestaran para pedir justicia en esta localidad, de unos 5.000 vecinos, bajo el lema 'Los niños no mienten', el Ayuntamiento ha trasladado en un comunicado su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, a las posibles víctimas.

El consistorio ha solicitado que se actúe con "máxima prudencia y respeto", al tiempo que ha pedido a la ciudadanía que evite especulaciones y que se proteja en todo momento la intimidad de los menores y de sus familias.