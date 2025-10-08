Sorteos
El Euromillones deja un millonario en Andalucía y sigue aumentando el bote
No ha habido acertantes de máxima categoría en el último sorteo de este martes
R.M.
En el sorteo del Euromillones de este martes 7 de octubre no existen boletos acertantes de Primera Categoría (5 + 2) por lo que un acertante en el próximo sorteo de este viernes 10 de octubre podría ganar 29 millones de euros.
En España existen dos boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) que han sido validados en el Despacho Receptor nº 85.600 de Valladolid y en el nº 87.920 de Vigo (Pontevedra). El boleto acertante de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Ardales (Málaga), situada en la calle Real, 30.
La combinación ganadora del sorteo de Euromillones celebrado este martes, 7 de septiembre, ha estado formada por los números 24, 39, 48, 43 y 42. Las estrellas son 5 y 8. La recaudación ha ascendido a 36.953.653,00 euros.
