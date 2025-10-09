Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un burro del Betis se pasea por Huelva ante el asombro de los viandantes

Ocurrió este jueves por la mañana y fue el protagonista por donde pasaba

El burro del Betis visto por Huelva.

El burro del Betis visto por Huelva. / @SantiagoSP (X)

Ramón Morales

Huelva

Imagen simpática la que ha tenido lugar en la mañana de este jueves en Huelva capital. Un burro con la bufanda del Betis se ha paseado por el centro de la ciudad acaparando las miradas de los viandantes y llevándose el protagonismo allá por donde pasaba.

Fue visto por varios lugares del centro como el Mercado del Carmen o en la calle Cardenal Albornoz, junto a la calle del Puerto, y no había paseante que no hiciera fotos al burrito o se hiciera selfis con él.

No es que fuera solo el animal, iba con su dueño, con toda probabilidad del Betis, y esperaba a que el hombre saliera de los comercios para ir con el burrito paseando por las distintas calles. Como siempre, el Betis está presente en todos los rincones y en todo tipo de situaciones.

