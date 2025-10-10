Manuel Carrasco cumple el sueño de Conchita, su fan de 100 años: “Es la alegría más grande del mundo”

Manuel Carrasco ha hecho inmensamente feliz a Conchita, una mujer de 100 años que declaró "ser su fan número uno" en un vídeo y respondió el cantante onubense de Isla Cristina con una tremenda sorpresa. Acudió tras su concierto en Zaragoza a conocerla y el momento fue inenarrable, con la mujer que no se creía lo que estaba pasando y, completamente emocionada, se abrazó con él.

Todo empezó con un vídeo que Conchita difundió por redes sociales, en él decía que era su "fan número uno": "tengo 99 años y me gustan todas tus canciones". Manuel Carrasco vio el vídeo y ni corto ni perezoso, tras acabar su recital el pasado domingo en Zaragoza se encontró con ella, en un momento que llenó de emoción a todos los que allí estaban, y por supuesto a Conchita, que no se lo creía. Así se lo dijo el cantante tras pegarse un abrazo con ella. "Yo te vi por ahí diciendo cosas de mí , ¡pero esta mujer me ha ganado el corazón!".

"Te quiero mucho. Tengo 100 años"

Conchita se emocionaba al hablar con Manuel: "Te quiero mucho. Tengo 100 años, te lo juro" y lo volvió a abrazar sin poder contener la emoción del momento. El onubense le dedicó unas palabras muy cariñosas: "Conchita, me alegro mucho de que hayas venido. En esta gira es de las cosas más bonitas que me han pasado, que tú hayas venido y me digas esas cosas", "y a mí" responde la mujer.

Pero no acabó ahí la cosa, la emoción no terminaba. Manuel Carrasco se quitó uno de sus anillos de la gira, "uno de mis preferidos", y se lo dio a Conchita para la sorpresa de todos los presentes: "Es la alegría más grande del mundo", respondía ella, "me llevo tus palabras y tu cariño", decía él. Más abrazos, más besos, y así terminaba una escena mágica y simpática que es difícil no emocionarse al contemplarla. Manuel Carrasco, con arte, les confesaba a los familiares después lo que le dijo ella: "Cuando vean mis compañeras el ratito que he estado contigo van a flipar".