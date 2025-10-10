Moreno retoma el diálogo con el Colegio de Médicos y la Asociación contra el Cáncer y "abre las puertas" a Amama

El Gobierno andaluz quiere que el cese de la ya ex consejera de Salud Rocío Hernández permita retomar el diálogo con colectivos y agentes sociales que venían denunciando hace meses la falta de interlocución directa con la Consejería. En la primera jornada completa de encuentros ha retomado "tras 14 meses" el diálogo con el Consejo Andaluz de Médicos y con la Asociación Española contra el Cáncer, muy dura en sus pronunciamientos por los fallos del cribado del cáncer de mama. Ha faltado en la primera jornada que realizó las primeras denuncias públicas tras difundir la Cadena SER los testimonios de mujeres que habían sufrido retrasos en la información. Amama ha criticado esta circunstancia mientras que el Gobierno defiende que las puertas están abiertas y simplemente no se han conseguido cruzar las agendas hasta ahora.

"No quiere reunirse con nosotras porque hemos destapado todo (los fallos en el programa de cribados) y le hemos cantado las cuarenta. Nos parece horrible y un mal gesto que primero sea haya reunido con la AECC, que no ha tomado parte en nada en este asunto, excepto un simple mensaje de apoyo que nos envió. Juanma Moreno está buscando aliados porque entre las asociaciones de enfermas no le queda ninguno", argumentó en declaraciones a la Agencia Efe la presidenta de la Amama, Ángela Claverol.

Desde Presidencia, sin embargo, aclararon que "las puertas están abiertas para escucharlas y atenderlas cuando deseen". Según el relato de San Telmo, hubo un contacto para intentar cerrar una reunión y se les ofreció mover la agenda del martes y miércoles para encajarla. "Como Amama para Amama era imposible encajar la cita esas fechas y el viernes el presidente tenía reuniones cerradas que no podía modificar nos emplazamos a seguir en contacto para buscar una fecha", argumentan desde el Gobierno andaluz.

La asociación Amama y la Junta de Andalucía ya chocaron a principios de la pasada semana cuando se hicieron públicas las denuncias. El Gobierno andaluz criticó que se reunieran antes con el PSOE que con la Consejería de Salud mientras que la entidad respondió que sus reivindicaciones llevaban tiempo sin ser atendidas. Tuvieron una reunión el jueves 2 de octubre con la entonces consejera que agrandó la distancia entre ambas partes.

Asociación Española contra el Cáncer

Sí se pudo cerrar este viernes la reunión con una representación de la Asociación Española contra el Cáncer que había reclamado en los últimos días soluciones ante los fallos en el sistema de cribados que han afectado al menos a 2.000 mujeres que tenían un diagnóstico no concluyente y que no fueron citadas para la revisión que exige el protocolo en tiempo y forma.

La Asociación contra el Cáncer ha pedido la puesta en marcha de" una auditoría de todos los programas de cribado de la Junta de Andalucía realizada por una entidad independiente como es la IARC (Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de Naciones Unidas)", así como formar parte de ua comisión de seguimiento de la crisis para evaluar las medidas que se estén ejecutando.

"Hay que dotar de los recursos necesarios para garantizar el derecho de los andaluces a la detección precoz del cáncer a través del funcionamiento adecuado de los programas de cribado y de un sistema transparente de datos que incluya el registro andaluz de tumores", apuntaron desde la entidad que pidió que haya encuentros con otras asociaciones de pacientes.

Consejo Andaluz de Colegios de Médicos

"Es la primera vez que nos escuchan desde hace 14 meses. Se han tomado nota y se han escuchado nuestras propuestas. Esta es la forma de hacer las cosas", explicó públicamente el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, tras concluir su reunión con el presidente y con el consejero de Salud provisional Antonio Sanz.

El Consejo Andaluz ha presentado una batería de propuestas para mejorar la situación de la sanidad pública andaluza como un refuerzo de la formación de los médicos MIR o una mejora de las condiciones para que los profesionales ya en plantilla de los servicios de radiodiagnóstico para que realicen horas extras o continuidades asistenciales y puedan atender a más pacientes.

