Cambio de hora: este es el fin de semana de octubre que se modifica la hora de invierno

El cambio de hora al horario de invierno en España tendrá lugar en apenas unos días. A las 3:00 de la mañana, los relojes se atrasarán una hora, volviendo a ser las 2:00. Este ajuste significa que ganaremos una hora de sueño esa noche, pero también implica que los días serán más cortos y las noches más largas.

Adiós al verano. Las vacaciones han terminado, la rutina se ha vuelto a imponer en el día a día y, en algunas ciudades del país, el clima ya es el propio de la temporada de otoño. Uno de los principales acontecimientos que marca el cambio de etapa es el horario de invierno, es decir, el cambio de hora. En esta ocasión, se retrasa una hora el reloj, es decir, se gana una hora más de sueño.

Según el Instituto Geográfico Nacional, el equinoccio de otoño de 2024 fue el 22 de septiembre a las 14 horas 44 minutos. Por lo tanto, a partir del día 22 al mediodía se dio por iniciado el otoño en el hemisferio norte. No obstante, este 2025, el cambio de hora se hará la madruga del 25 al 26 de octubre, cuando los relojes marquen las 3.00 horas de la madrugada. En ese momento, el reloj deberá retroceder una hora y volver a marcar las 2.00 horas. Como consecuencia a este cambio, el día será más corto y las noches más largas.

Este horario estará vigente hasta el 29 de marzo de 2026, día en el que se volverá a los relojes acordes al horario de verano. El cambio se produce dos veces al año con el objetivo de aprovechar al máximo las horas de luz natural.

Una polémica permanente

Este acontecimiento se lleva haciendo en España desde 1918, aunque desde hace unos cuantos años el debate del cambio de hora ha despertado diversas opiniones, puesto que mucha gente no está de acuerdo con el cambio. De hecho, cada año surgen discusiones acerca de su función y utilidad, además de preguntas sobre si se debería eliminar, tal y como aseguran algunos organismos europeos.

Sin embargo, el ajuste bianual del horario español continuará aplicándose al menos hasta 2026, pendientes de saber si el debate sobre sus efectos y beneficios llegará a las instituciones y organismos políticos.