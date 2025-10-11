Así es la casa prefabricada con dos plantas de Amazon que se instala en 10 minutos y cuesta menos de 25.000 euros

El acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema para los españoles, según los últimos barómetros del CIS. No es casualidad: el precio de la vivienda libre en España marcó en el segundo trimestre de 2025 la mayor subida interanual en 18 años, con un incremento del 12,7%, según los datos publicados por el INE. Se acumulan ya 45 trimestres consecutivos al alza, más de once años de subidas ininterrumpidas.

Hoy, el metro cuadrado se paga de media a 2.500 euros, de acuerdo con el portal Idealista. En este contexto, no sorprende que cada vez más ciudadanos busquen alternativas habitacionales más asequibles, como las casas prefabricadas, los contenedores adaptados, las viviendas flotantes o las caravanas.

Amazon entra en el mercado inmobiliario con fuerza

La multinacional ha decidido apostar por este segmento con una línea de casas prefabricadas modulares, listas para montar y con posibilidad de financiación. Lo más sorprendente es su precio: desde 23.411 euros en modelos expandibles que se instalan en apenas minutos.

Uno de los más populares es el modelo de la marca S.E.Q quick.simple.easy, disponible en Amazon España. Se trata de una vivienda de dos plantas con:

Dos dormitorios bien distribuidos

bien distribuidos Cocina equipada con armarios, fregadero y grifería de agua caliente y fría

con armarios, fregadero y grifería de agua caliente y fría Baño completo con ducha privada, inodoro, lavabo y calentador

con ducha privada, inodoro, lavabo y calentador Sala de estar luminosa y amplia

luminosa y amplia Estructura expandible de acero con aislamiento térmico y acústico

con aislamiento térmico y acústico Posibilidad de personalización en distribución, color y acabados

La propia ficha de producto destaca que es una vivienda “resistente a tifones y terremotos”, lo que le da un plus de seguridad frente a climas adversos.

Precio y ventajas frente a la vivienda tradicional

Con un coste muy inferior al de un piso convencional, estas casas ofrecen:

Precio asequible: desde 23.000 euros

desde 23.000 euros Instalación rápida: montaje en menos de 10 minutos en algunos modelos

montaje en menos de 10 minutos en algunos modelos Sostenibilidad: materiales ecológicos y eficientes energéticamente

materiales ecológicos y eficientes energéticamente Versatilidad de uso: vivienda principal, casa de vacaciones, despacho, alojamiento turístico

vivienda principal, casa de vacaciones, despacho, alojamiento turístico Compra online sencilla a través de Amazon, con opciones de financiación

Una tendencia al alza en España

La imposibilidad de acceder a la vivienda tradicional ha acelerado la búsqueda de alternativas. Las casas prefabricadas ya no son una solución provisional, sino opciones habitables todo el año, funcionales y sostenibles.

La irrupción de Amazon en este mercado supone un paso más en la democratización del acceso a la vivienda, ofreciendo hogares completos por menos de lo que cuesta la entrada de un piso en una gran ciudad española.