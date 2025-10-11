Fallece María Marcote López, suegra de Amancio Ortega, a los 96 años

María Marcote López, suegra del fundador de Inditex, Amancio Ortega, falleció el pasado jueves en A Coruña a los 96 años de edad y será enterrada este sábado en el cementerio de San Cristóbal das Viñas.

Marcote López, madre de Flora Pérez, ha sido velada en el tanatorio Albia y será enterrada tras una ceremonia en el centro parroquial de San Cristóbal das Viñas, según se recoge en su esquela.

La fallecida, abuela de la actual presidenta de Inditex, Marta Ortega, era natural de Aranga (A Coruña), aunque también residió en Melide y después se trasladó a la capital coruñesa, donde vivía en el momento de su muerte.

Tuvo ocho hijos, una de ellas Flora Pérez, casada con el fundador de Inditex y presidenta de la Fundación Amancio Ortega.

Varios de sus otros hijos también han desarrollado su carrera dentro de Inditex, como es el caso de Óscar Pérez, que está al frente de Zara, y Jorge Pérez, máximo ejecutivo de Massimo Dutti.