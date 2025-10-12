Lotería Nacional: Resultado del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de este domingo 12 de octubre de 2025

El Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional ha tenido lugar este domingo 12 de octubre y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha correspondido al número 43429; y el segundo premio al 92832; el premio especial al décimo ha recaído en el primer premio, 43429, junto a la fracción 8 y a la serie 2. En cuanto a los reintegros, han sido los números 9, 1 y 8.

Cómo se juega al Sorteo Extraordinario de la Hispanidad

El Sorteo Extraordinario de la Hispanidad se celebra cada 12 de octubre con motivo de la Fiesta Nacional de España y es uno de los más destacados del año de la Lotería Nacional. Se emiten 10 series de 100.000 billetes, a 15 euros el décimo, y se reparte un total de 105 millones de euros en premios. Este sorteo incluye tres grandes premios principales: el Premio Especial al Décimo, el Primer Premio y el Segundo Premio, además de miles de premios menores y aproximaciones.

El Premio Especial al Décimo es el más alto del sorteo y se concede a uno de los números agraciados con el Primer Premio que, además, coincida con una serie y fracción concretas. Este galardón está dotado con 15 millones de euros a un solo décimo, lo que lo convierte en uno de los premios más esperados del año. Además, el Primer Premio reparte 1.300.000 euros por serie (130.000 euros al décimo) y el Segundo Premio, 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), consolidando al Sorteo de la Hispanidad como una cita emblemática del calendario de la Lotería Nacional.

