Lidl tiene el producto ideal para la vuelta al cole: desayuno completo por menos de 18 euros.

Con la llegada de septiembre y la vuelta a la rutina, Lidl actualiza su catálogo para hacernos la vida más fácil y ayudarnos a retomar los buenos hábitos. Entre sus últimas novedades, destaca un pequeño electrodoméstico que apunta a convertirse en todo un éxito de ventas, con el que poder disfrutar de un desayuno completo por menos de 18 euros y empezar el día como campeones.

Un desayuno completo es clave para empezar el día con energía. Los nutricionistas recomiendan que incluya cereales integrales, proteínas, frutas o verduras, y grasas saludables. Y no hay mejor forma de acompañar nuestro café y zumo natural que con una tostada de aguacate, atún, queso con mermelada, etc. Las combinaciones son infinitas.

Una tostadora bonita y práctica

Por 17,99 euros, Lidl pone a nuestro alcance una tostadora de doble ranura ideal para preparar un desayuno saludable. Disponible en negro, rosa o verde pastel, la tostadora de Lidl permite preparar dos rebanadas de pan al mismo tiempo y ofrece hasta seis niveles de tostado. Además, cuenta con función de recalentado para esas tostadas que se quedan frías.

Pero sus prestaciones van más allá ya que incluye la función de descongelar para que el pan quede como recién hecho y una rejilla para bollería, ideal para calentar croissants o napolitanas. Entre sus otras ventajas figura la función de elevar la tostada para poder cogerla sin riesgo de quemarnos y su apagado automático en el caso de que el pan se quede atascado, así como su limpieza sencilla gracias a su bandeja recogemigas extraíble.

Este tostador de doble ranura de Lidl tiene un precio de 17,99 euros. / LIDL

Diseño a juego para tu cocina

La marca alemana también dispone de otros electrodomésticos de la misma serie y en los mismos colores, como batidoras y licuadoras, perfectos para darle un toque moderno y estiloso a tu cocina.

La nueva tostadora de Lidl no solo hará tus mañanas más fáciles, sino que también ayuda a convertir el desayuno en uno de los momentos más agradables del día.