La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en Castilleja de la Cuesta

El sorteo del fin de semana de la ONCE de ayer domingo ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, que suma un premio de 240.000 euros, en Castilleja de la Cuesta. La suerte la ha dado Diego Campos que vendió la serie agraciada con esa cantidad en la localidad del Aljarafe sevillano.

Campos, que es vendedor de la ONCE desde hace 13 años, se declara esta mañana festiva feliz por la suerte dada a sus vecinos. “Siempre me dicen a ver si das algo, a ver si das algo, y ha llegado la hora, y me alegro mucho por la clientela que haya dado un premio gordito”, dice deseoso de que se enteren todos en Castilleja. Vende en pleno centro en la calle peatonal que cruza todo el núcleo principal de bares, terrazas, joyerías y bancos de Castilleja de la Cuesta. “Estoy feliz, si”, resume.

El sorteo del 12 de octubre estaba dedicado al Día del Pilar con la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar como protagonista y ha repartido el resto de sus premios entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.