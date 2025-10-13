Sorteos
El primer premio de 1,3 millón de euros del sorteo de Lotería Nacional se reparte en Andalucía
El primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional ha recaído en el 43.429
El primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional celebrado este domingo, 12 de octubre, dotado de 1.300.000 euros al número, ha recaído en el 43.429, y ha tocado, entre otras localidades, en los municipios onubenses de Moguer y Palos de la Frontera, así como en Málaga capital.
En concreto, y según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este primer premio se ha vendido en la administración número 1 de Moguer, ubicada en la Plaza del Cabildo, y el despacho receptor número 39.030 de Palos, sito en la calle Cristóbal Colón, número 22, así como en el número 51.375 de Málaga, localizado en el número 2 de la calle Alcalde Gutiérrez Bueno, así como, fuera de Andalucía, en Caborana (Asturias), Barcelona, Navalmoral de la Mata y Torrecillas de la Tiesa (Cáceres), Santander, Castellón de la Plana, Santa María de Guía (Las Palmas), Pontevedra, Vigo (Pontevedra), Segovia, Mas de las Matas (Teruel), Oliva y Xirivella (Valencia).
El segundo premio, que ha correspondido al 92.832 y que está dotado con 250.000 euros al número, ha tocado en Torremolinos (Málaga), además de en Posada de Llanes (Asturias) y Molina de Aragón (Guadalajara). Los reintegros de este sorteo han correspondido a los números 9, 1 y 8.
