Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 17 de octubre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 17 de octubre de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 17 de octubre de 2025 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 18-21-34-35-46 con los soles 02 y 03.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Andalucía se prepara para el cambio: lluvias y temperaturas de hasta 31 grados
- Así serán los servicios mínimos en Andalucía durante la huelga general del 15 de octubre
- Juanma Lorente, abogado laboralista sevillano: 'Si tu médico te da el alta pero no estás para trabajar, es importantísimo que pidas esto
- El Ayuntamiento no encuentra comprador para tres solares valorados en 13 millones para levantar viviendas
- Yeguada Torreluna pone a la venta toda su ganadería y anuncia su retirada de los concursos
- Vueling conecta Sevilla con los principales mercados navideños de Europa desde 21€ por vuelo
- Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: 'No soy un héroe, pero me indigna la injusticia
- Ocho exposiciones gratuitas que no te puedes perder esta semana en Sevilla