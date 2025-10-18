Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así ha sido la emocionante boda de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, con Blanca Llandres

El enlace ha tenido lugar este sábado en Sanlúcar de Barrameda y ha estado rodeado de gran expectación

Alberto Herrera y Blanca Llandres.

Alberto Herrera y Blanca Llandres. / IG

Susana Sorní

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

La localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda ha sido escenario este sábado de la boda entre Alberto Herrera Montero, hijo de los periodistas Carlos Herrera y Mariló Montero, y Blanca Llandres Parejo. La ceremonia tuvo lugar en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, donde los novios, visiblemente emocionados, sellaron su unión rodeados de familiares, amigos y una gran expectación mediática. La pareja, que espera su primer hijo, puso así el broche de oro a un año de relación.

La novia, hija de Carlos Llandres y Blanca Parejo, sorprendió a su llegada al templo a bordo de un original Méhari naranja, acompañada por su hermano y padrino. Su vestido ha sido diseñado por Nicolás Montenegro con la colaboración de Rocío Crusset.

Lejos de ser una boda marcada por la ostentación, el enlace se desarrolló en un ambiente familiar, a pesar del interés mediático. Blanca Llandres, que hace unos meses anunció su embarazo, compartió con su ya marido una jornada llena de emoción y gestos de cariño.

