Así ha sido la emocionante boda de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, con Blanca Llandres

La localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda ha sido escenario este sábado de la boda entre Alberto Herrera Montero, hijo de los periodistas Carlos Herrera y Mariló Montero, y Blanca Llandres Parejo. La ceremonia tuvo lugar en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, donde los novios, visiblemente emocionados, sellaron su unión rodeados de familiares, amigos y una gran expectación mediática. La pareja, que espera su primer hijo, puso así el broche de oro a un año de relación.

La novia, hija de Carlos Llandres y Blanca Parejo, sorprendió a su llegada al templo a bordo de un original Méhari naranja, acompañada por su hermano y padrino. Su vestido ha sido diseñado por Nicolás Montenegro con la colaboración de Rocío Crusset.

Lejos de ser una boda marcada por la ostentación, el enlace se desarrolló en un ambiente familiar, a pesar del interés mediático. Blanca Llandres, que hace unos meses anunció su embarazo, compartió con su ya marido una jornada llena de emoción y gestos de cariño.