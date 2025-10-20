El consejero de Sanidad garantiza que las 1.800 mujeres afectadas por el cribado ya están citadas en el Virgen del Rocío

Las más de 1.800 mujeres afectadas por los retrasos del cribado de cáncer de mama ya han sido informadas y citadas en el Hospital Virgen del Rocío, donde se concentra el 90% de las incidencias. Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, este lunes durante una atención a los medios, donde ha asegurado que se realizarán todas antes del 15 de noviembre.

El nuevo consejero se ha referido expresamente a las "personas que estaban dentro de esa situación denunciada y compleja por la falta de citas y de información" por tener un diagnóstico "no concluyente". Además de las mamografías, también ha dado información sobre la segunda prueba que se tiene que realizar una mujer cuando los resultados del primer cribado son dudosos: las ecografías. En este sentido, ha asegurado que "todas las ecografías de cribado están igualmente citadas para antes del 30 de noviembre" y que solo quedan pendientes 265, que corresponden a 2025. Según Sanz, de acuerdo con los criterios médicos están dentro de los rangos recomendados por los radiólogos y que serán citadas igualmente, con lo que las ecografías ya citadas son 700.

Más personal en el Virgen del Rocío

La contratación de personal en el Virgen del Rocío ha sido un tema candente estas últimas semanas debido a la falta de radiólogos en la bolsa de empleo. La propia Consejería de Sanidad admitía hace unos días que estaba siendo "muy difícil" dar con el personal necesario para atajar esta crisis en el centro.

Este lunes, Sanz ha anunciado "avances" en reorganización y la Unidad de Mama se ha reforzado "en tiempo récord" con nuevas radiólogas, técnicos de rayos, personal de enfermería y administrativa, además de la incorporación de un residente que también trabaja en mama con supervisión. Asimismo, se están formando los profesionales en tecnología de la información para mejorar la explotación y la gestión de los datos y se han incorporado nuevos profesionales al programa con el objetivo de distribuir las cargas. Esta reestructuración permite aumentar la capacidad de respuesta y agilizar las citaciones, según Sanz.

En cuanto a la atención a los pacientes, ha manifestado que "todas las reclamaciones que habíamos recibido se están respondiendo conforme al circuito establecido, y ya se han recibido incluso seis felicitaciones escritas de mujeres que han valorado muy positivamente la atención que se está recibiendo en estos momentos".

Así lo ha expresado el también consejero de la Presidencia señalando que la remodelación del circuito asistencial "avanza de ese modo hacia la atención en un acto único de las mujeres procedentes de cribado".

Nueva unidad de diagnóstico en el Militar

En materia de infraestructuras ha dicho que está en marcha el proyecto de obra para la nueva unidad de diagnóstico avanzado de mama en el Hospital Muñoz Cariñanos, que anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

"En tiempo récord hemos conseguido que la unidad del Virgen del Rocío haya hecho una transformación profunda con un nivel de compromiso y de profesionalidad ejemplar que nos permite, con las medidas de reorganización interna y con el cambio de modelo asistencial, además de con la incorporación de profesionales y otras medidas de apoyo, que vayamos avanzando y, desde luego, podamos volver a la normalidad cuanto antes", concluido.

Sobre las declaraciones del PSOE-A, Sanz ha denunciado que "no se puede desprestigiar al sistema" y "no se puede atacar a los profesionales como lo está haciendo el Partido Socialista y la candidata Montero". En relación a esto último, Sanz ha recordado los "recortes en la etapa socialista en el presupuesto de 1.500 millones y en profesionales en la sanidad pública, con 7.500 profesionales menos, y los 500.000 pacientes en listas de espera que se taparon, se ocultaron en los cajones durante la etapa del Partido Socialista".