Sorteos
Bonoloto: Resultado del sorteo de este miércoles 22 de octubre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles 22 de octubre de 2025
Este miércoles 22 de octubre de 2025 se ha celebrado el sorteo de la Bonoloto y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números x-x-x-x. El número complementario ha sido el x y el reintegro, el x.
Para jugar a la Bonoloto, se requiere la selección de un mínimo de 6 números, escogidos de un rango del 1 al 49. Los jugadores pueden elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los seleccione al azar. Cada apuesta cuesta 0,50 €, pero para poder participar, es necesario adquirir boletos por un valor mínimo de 1 €. Es importante destacar que, en el caso de un solo sorteo, se deben incluir al menos dos apuestas, mientras que si se planea participar en varios sorteos durante la semana, una única apuesta será suficiente.
Cada semana, se realizan sorteos todos los días las 21.30 horas, lo que brinda a los jugadores la opción de participar en el sorteo más próximo o en varios sorteos que aún no han tenido lugar en esa semana en particular. En el caso de optar por esta última alternativa, la misma combinación de números se utilizará en todos los sorteos seleccionados.
Cada sorteo de la Bonoloto consiste en la extracción de 6 números ganadores, también se extrae un número complementario y un número de reintegro, este último seleccionado al azar entre el 0 y el 9.
- Cambia el tiempo en Andalucía: se disparan las temperaturas y llegan las lluvias el fin de semana
- Sevilla tiene el monumento más grande de toda España: un regalo de Rusia con 45 metros de altura
- La línea 60 de Tussam empezará el 17 de noviembre: unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena y acabará en Barqueta
- Medio millón de funcionarios andaluces están llamados a manifestarse para exigir al Gobierno mejoras salariales
- El Gobierno construirá 287 viviendas en los suelos de Hytasa: más de un centenar de VPO y 182 de alquiler asequible
- El metro irá por la mediana de Bellavista: seguirán los mismos carriles, se quitará aparcamiento y se estudia un túnel
- La firma australiana que proyecta una mina en Jaén inicia las perforaciones: los primeros resultados estarán en un mes
- La Rinconada, Osuna, Lora o Guillena: trece municipios venderán 522 VPO a 115.000 euros con ayuda de Diputación