Todo lo que debes saber sobre el cambio de hora y no te han contado
Contamos cómo influye el cambio horario de este domingo y cómo afecta a las tareas diarias de las personas
El próximo cambio de hora está a la vuelta de la esquina y para los rezagados recordemos que será este domingo 26 de octubre, cuando a las 03.00 horas serán las 02.00, retrasándose los relojes una hora. En el caso de las Canarias será una hora antes, a las 02.00 horas será la 01.00.
Este es un cambio relevante y la Unión Europea tiene ya en mente su eliminación a petición del Gobierno español, dado que son millones los europeos piden el acabar con el cambio horario, tanto por su impacto en las vidas cada vez que ocurre, como por el supuesto ahorro energético y un mejor aprovechamiento de la luz natural, un punto este cada vez más cuestionado.
Cómo influye el cambio de hora en las personas
Este cambio al horario de invierno influye con un cambio de hábitos que afecta al día a día, y que puede causar diferentes trastornos dependiendo de cada persona.
Una de ellas es la más evidente, esa noche del cambio de hora se ganará una hora de sueño “extra” al retrasar el reloj. Pero los días siguientes pueden sentirse distintos: por ejemplo, despertarse puede costar un poco más o la sensación de dormir “más” puede no traducirse inmediatamente en descanso real.
Otra consecuencia es la luz del día. Tras el cambio al horario de invierno, amanecerá más pronto y también anochecerá antes. Es decir: más luz por la mañana, pero menos por la tarde y noche. Esto puede afectar por ejemplo a la hora a la que hace sol al salir de casa, o cuándo vuelve a atardecer.
El cambio de la dinámica de actividades al aire libre, deportes y rutinas cotidianas. Igualmente, también puede afectar al transporte, horarios de trabajo, sensación de que “ya se hace de noche” más pronto. En cuanto a la salud, algunos estudios indican que los cambios de hora pueden alterar el ritmo biológico, provocar somnolencia, bajón de energía o incluso leve desorientación los primeros días.
Ni qué decir tiene que lo primero que hay que hacer el mismo domingo por la mañana es cambiar los relojes manuales, no en los móviles y dispositivos conectados a internet, que lo hacen automáticamente.
