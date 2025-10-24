Los reyes presiden esta tarde la ceremonia de los premios Princesa de Asturias

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presiden este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que en esta ocasión reconocerá a figuras como Serena Williams, Mario Draghi o Eduardo Mendoza.

Se trata del acto central de los desarrollados a lo largo de esta semana en el Principado de Asturias con motivo de estos premios, los séptimos de la princesa Leonor y en los que cada año va cobrando mayor protagonismo.

Leonor de Borbón se estrenó en estos premios en 2019 con 13 años -a pocos días de cumplir 14-, la misma edad con la que lo hizo su padre, y un año después de su primera visita oficial al Principado, aunque ostenta la presidencia de honor como heredera de la Corona desde 2014, cuando su padre fue proclamado rey.

A lo largo de la semana, los galardonados en las ocho categorías de los premios han ido llegando a la capital asturiana para participar en diferentes actos organizados por la Fundación Princesa de Asturias, como la tenista norteamericana Serena Williams, a la que este viernes se la pudo ver a la entrada del Hotel de la Reconquista bailando al son de las gaitas durante un posado para la prensa.

Horas antes de la ceremonia, este viernes por la mañana los reyes, la princesa y la infanta recibirán en audiencia a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025, acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la fundación.

La princesa impondrá en esta audiencia las insignias a los galardonados en esta 45 edición: Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza, de las Letras; Douglas Massey, de Ciencias Sociales; Graciela Iturbide, de las Artes; Serena Williams, de los Deportes; al Museo Nacional de Antropología de México, de la Concordia; Mary-Claire King, de Investigación Científica y Técnica; y Mario Draghi, de Cooperación Internacional.

También recibirán a los Premios Fin de Grado de la Universidad de Oviedo, a los distinguidos con las Medallas de Asturias 2025 y a los reconocidos como Hijo Predilecto e Hijos Adoptivos 2025.

Un prólogo a la ceremonia que dará comienzo a las 18:30 horas de este viernes y en la que, antes de proceder a la entrega, intervendrán la presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana I.Fernández; el escritor Eduardo Mendoza y el filósofo Byung-Chul Han, para hacerlo después de recibir los premios el economista y político italiano Mario Draghi

Las palabras de la princesa de Asturias y del rey cerrarán el acto que se despedirá como cada edición con el Himno de Asturias interpretado por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

El sábado, los reyes, la princesa y la infanta se trasladarán a Valdesoto, en el concejo de Siero, para hacer entrega del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025.