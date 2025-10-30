Ya huele a Feria: We Love Flamenco abre la temporada de volantes "con un sello de calidad" contra la moda 'low cost'

We Love Flamenco, el salón de tendencias en moda y artesanía flamenca que dirige la modelo y empresaria Laura Sánchez junto a Javier Vila, ha presentado este jueves las novedades de su próxima edición, que tendrá lugar del 14 al 21 de enero de 2026 en el hotel Alfonso XIII, convirtiéndose un año más en la primera pasarela de moda del calendario español.

Una espectacular puesta en escena, con las modelos en torno a un festín, avanzó este jueves en la sede de la Fundación Cajasol las propuestas de los diseñadores punteros de Andalucia para la nueva temporada de ferias y romerías. Alardes de patronaje, confección artesanal y aplicaciones de artesanías vernáculas en clave de rojo, blanco y negro que anticipan una vuelta el legado estético de la flamenca clásica, traída al presente con la recursos de estilismo, peluquería y maquillaje en sintonía con los códigos de la moda contemporánea y las tendencias globales de 2026.

Nueva certificación de calidad WLF

Visibilizar y promover el posicionamiento de la moda y la artesanía textil andaluza como producto premium sigue siendo una de las misiones de We Love Flamenco, que este año como principal novedad creará un sello de calidad certificada para distinguir los altos estándares de calidad, confección artesanal, sostenibilidad y origen de la "alta moda andaluza". El objetivo es que el cliente sepa dis

Como explicaron Javier Villa y Laura Sánchez, esta iniciativa independiente permitirá a los consumidores tomar decisiones de compra informadas, y acreditar a las marcas andaluzas que trabajan la confección textil con integridad y rigor en mercados nacionales e internacionales. El sello se regirá por unos criterios de artesanía y manufactura, producción en origen, calidad de los materiales, diseño y producción ética, y contará con el asesoramiento de un consejo regulador.

8 jornadas de vértigo para un salón de récords

We Love Flamenco 2026 ratifica el formato de ocho días instaurado en 2025, durante los que más de 15.000 personas podrán conocer las colecciones de 33 diseñadores andaluces. Alrededor de 1.200 diseños de nombres consagrados como AJL Pepe Jiménez, Carmen Acedo, Flamenca Pol Núñez o Foronda, y nombres de primera línea como José Hidalgo, Iván Campaña, Carlos Retamero o Juanjo Bernal o Israel Domínguez desfilarán de miércoles a domingo en horario de tarde. Por su parte, VIVA by WLF se consolida como una plataforma para creadores emergentes y llevará a pasarela las propuestas de firmas de nueva constitución o en fase de consolidación empresarial.

La vocación de descubrir y apoyar al talento joven volverá a ponerse de manifiesto, este año con la celebración del primer desfile de los alumnos de la la Cátedra Internacional de Moda Flamenca de la Escuela Superior de Diseño Sevilla de Moda ESSDM.

La moda infantil volverá a ser uno de los platos fuertes del evento, y dará buena cuenta del músculo productivo de las empresas andaluzas de textil-moda. Además, We Love Flamenco volverá a desplegar sus recursos a beneficio de diversas causas benéficas celebrando diversos desfiles colectivos con fines solidarios, entre los que destaca el ya clásico desfile de Las Fantásticas de la Fundación Sandra Ibarra. Protagonizado por mujeres en procesos oncológicos y supervivientes de cáncer que plantan cara a la enfermedad con flamencura, este desfile recaudará fondos que irán destinados a proyectos de prevención, sensibilización e investigación de la Fundación Sandra Ibarra.

El cartel de Carlos Buendía: una historia de amor

El reconocido ilustrador Carlos Buendía, colaborador habitual de grandes marcas de moda y lifestyle, firma un año más el cartel de We Love Flamenco. En su edición número 14, el cartel propone una historia de amor por Andalucía, personificada en la mujer tras la ventana a la que ronda un hombre ataviado de corto, con sombrero de ala ancha, pañuelo al cuello y mantón de manila.

El cartel anunciador de We Love Flamenco, obra de Carlos Buendía. / El Correo

Inspirado por el grafismo publicitario y el estilo art decó de los carteles promocionales de la Feria de Abril de los años 30, el cartel vindica la dualidad tradición-modernidad de la moda andaluza, con un ojo en el legado y otro en el futuro, ha explicado Buendía.