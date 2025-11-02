Google lanza una función en Chrome para escuchar las noticias sin leerlas

En un mundo a 200 por hora a veces hay poco tiempo para entrar en una web de noticias y pararse a leer una información o reportaje tranquilamente. Y si hablamos de las personas con deficiencias visuales o dislexia se convierte en un verdadero problema. Para estos casos Google ha arrancado una mejora de accesibilidad en Chrome con la que podemos escuchar una noticia, utilizando auriculares o con los mismos altavoces del dispositivo.

En la última actualización del navegador Chrome de escritorio se ha activado una funcionalidad que te lee en voz alta una noticia sin que tengas que hacer nada, solo pinchando en un botón. Eso sí, hay que actualizar y reiniciar Chrome cuando te lo pida para que funcione.

Cómo escuchar las noticias en Chrome

Si estás con un ordenador, simplemente entras en la noticia que te interese, por ejemplo ésta sobre el tiempo en Andalucía en El Correo de Andalucía. Hacemos click con el botón derecho del ratón y en el menú que se muestra seleccionamos la opción ‘Abrir en modo lectura’. Inmediatamente se abrirá una ventana a la derecha con el artículo y una serie de botones entre los cuales hay un Play (Reproducir). Pinchamos en él y comenzamos a escuchar la noticia al completo.

En esa nueva ventana podemos incluso elegir la velocidad de reproducción, el tipo de voz, los temas de la visualización, aumentar el tamaño de la letra o colores. Toda un avance en la accesibilidad.

Y si es en un móvil, qué hacemos

Si hablamos del móvil, en los dispositivos Android existe esta función en la app de Chrome. Entrando en el artículo elegido pinchamos en el icono de los tres puntos ‘Escucha esta página’ y aparece un minireproductor que nos lee la noticia.

En los iPhone, por el momento la opción está disponible en Safari y en la app de Google, no en la de Chrome hasta una próxima actualización, aunque es igual de fácil. Entramos en la app, nos aparecen todos los contenidos que Google Discover nos ofrece y abrimos uno de ellos. Si pinchamos en el icono de los tres puntos arriba a la derecha nos aparece la opción ‘Leer en voz alta’. Al cliquear sobre él empezaremos a escuchar la noticia. Podemos pausarlo, avanzar 30 segundos adelante o 10 hacia atrás con toda comodidad.

En el navegador Safari de los iPhone también es sencillo. En la barra de navegación, a la izquierda de la URL, pinchamos en el icono ‘aA’ y en el menú desplegable pinchamos en ‘Escuchar lectura de la página’. Rápidamente comienza el dispositivo a leer en alto el artículo.