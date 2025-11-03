Se buscan bordadores de oro: la Real Fábrica de Tapices abre sus puertas a nuevos talentos

Si eres bordador o bordadora en oro y tienes, al menos, cinco años de experiencia acreditada, la Real Fábrica de Tapices está buscando a alguien como tú. Esta institución, con más de tres siglos de historia, abre sus puertas a nuevos talentos y necesita perfiles específicos en este tipo de aresanía, que deseen formar parte de un equipo que combina tradición, precisión y belleza artesanal.

La Real Fábrica de Tapices es una manufactura histórica, líder en el campo de la fabricación y restauración de tejidos exclusivos. Su Departamento de Tapiz está integrado por maestros liceros, que utilizan técnicas milenarias, manteniendo vivo el centenario conocimiento de las técnicas textiles tradicionales, según reza en su página web.

Además de crear nuevas piezas, la Real Fábrica de Tapices cuenta con un equipo específico de conservadores restauradores de bienes culturales, especializado en textiles. Estas intervenciones las realiza un equipo profesional de restauradores titulados de escuelas oficiales, con especialidades en textiles, documento gráfico y pintura.

También cuentan con titulados en Conservación y Restauración del Patrimonio de facultadies de Bellas Artes, titulados en Historia del Arte, técnicos en restauración de tapices por la Escuela taller de la Real Fábrica de Tapices y Técnicos superiores en Arte Textil de Escuelas Superiores de Arte.

"Esta gran variedad de especializaciones nos permite asumir proyectos de notable complejidad y mezcla de técnicas, como tejidos pintados, bordados, mixtos, indumentaria civil y religiosa etc.", detallan en su web.

Si quieres formar parte de este gran equipo y contrubuir a la conservación del patrimonio textil, envía tu candidatura al correo restauracion@realfabricadetapices.com