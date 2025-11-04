Cervezas Alhambra celebra el centenario de su nacimiento
Un 4 de noviembre de 1925 se firmaba en Granada la creación de la empresa, que con el paso del tiempo se ha convertido en un símbolo de la ciudad andaluza
Hace exactamente un siglo, un día como hoy de 1925, tres soñadores firmaron el acta de constitución de una empresa que, sin saberlo, se convertiría en un símbolo de esta ciudad y de una forma de ver la vida. Hace exactamente un siglo, nació Cervezas Alhambra.
La historia continúa en Granada, donde un manantial de agua pura dio vida a las primeras cervezas y a una forma de entender la vida que sigue vigente hasta hoy: sin prisa. En un mundo que premia la inmediatez, lo único que perdura es lo hecho con cuidado y respeto por los tiempos de creación. Alhambra nos recuerda con cada botella que la calidad no se improvisa; que lo mejor llega con dedicación, con sosiego y con cariño. Por eso, cien años después, Alhambra sigue sabiendo a Granada: a su tierra, a su gente y a esa manera tan suya de vivir la vida.
Cervezas Alhambra nunca ha perdido su esencia. El origen, las tradiciones y el saber hacer cervecero han sido, y seguirán siendo, los ingredientes indispensables para que lo que comenzó aquel 4 de noviembre de 1925 siga vivo hoy en cada sorbo.
