Drones sobre los aeropuertos españoles: caos en el aire y los derechos de los pasajeros

La noche del 9 al 10 de septiembre de 2025, varios drones no autorizados aparecieron en las inmediaciones de los aeropuertos de Madrid, Barcelona y Málaga, obligando a suspender temporalmente despegues y aterrizajes. ¿El resultado? Miles de pasajeros afectados, decenas de vuelos desviados y una cadena de retrasos que se extendió por toda la red europea.

La mala noticia es que esto no fue un caso aislado. Las incidencias con drones se han multiplicado en Europa —especialmente en España, Italia y Polonia— y suponen un riesgo creciente para la seguridad aérea. Cuando un aeropuerto cierra su espacio por su presencia, los vuelos se retrasan, se cancelan y los pasajeros se enfrentan a la pregunta clave: ¿qué derechos me protegen y cómo puedo obtener ayuda?

Drones y derechos: lo que dice la normativa europea

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y los servicios de control del tráfico aéreo (ATM) supervisan constantemente el espacio aéreo. Cuando se detecta un dron, los despegues y aterrizajes se suspenden, los vuelos se desvían y los pilotos son alertados para extremar la precaución. Incluso, en casos graves, se activan unidades antidrones y servicios militares para neutralizar la amenaza.

El Reglamento (CE) nº 261/2004 establece que los pasajeros tienen derecho a atención y asistencia en caso de cancelaciones o retrasos prolongados, incluso si se deben a causas ajenas a la aerolínea.

Sin embargo, solo se tiene derecho a una compensación económica (250 – 600 €) cuando el problema es responsabilidad directa de la compañía aérea, como una avería técnica o falta de personal. En el caso de los drones, al tratarse de un factor externo, no aplica esa indemnización, pero sí la obligación de asistencia y alternativas de vuelo. ¿Cómo saber esto? Consulta el estado del vuelo en la web o app de la aerolínea y no entres en pánico hasta ver los comunicados oficiales. Guarda todos los documentos y recibos (comidas, hotel, transporte) y contacta con la aerolínea, no con el aeropuerto: es quien debe atenderte. Considera alternativas de viaje o vuelos posteriores. Busca ayuda de expertos: empresas como AirCashBack pueden analizar tu caso y ayudarte a reclamar gastos o indemnizaciones si corresponde.

Además, el cierre temporal de un aeropuerto por la presencia de drones puede paralizar el tráfico aéreo durante horas o incluso todo el día. Los pasajeros deben esperar, reprogramar vuelos o aceptar conexiones alternativas. Según explica David Janoszka, abogado y experto en derechos de los pasajeros de AirCashBack, "los incidentes con drones se consideran circunstancias extraordinarias. Las aerolíneas no pueden evitar su aparición, por lo que los pasajeros no tienen derecho a una indemnización económica estándar, pero sí a asistencia inmediata.”

Es ahí cuando AirCashBack informa que los pasajeros tienen derecho -durante el retraso- a comidas y bebidas, alojamiento y transporte si el vuelo se reprograma al día siguiente y vuelo alternativo o reembolso del billete.

AirCashBack: asesoramiento gratuito y sin riesgo para los pasajeros

AirCashBack ayuda a los viajeros a hacer valer sus derechos frente a las aerolíneas. Su servicio es 100 % digital y sin coste inicial: el pasajero tan solo debe rellenar un formulario online y adjuntar su tarjeta de embarque o billete. Los expertos analizan el caso y gestionan toda la reclamación y lo más importante, solo se cobra comisión si se consigue compensación o reembolso gracias a su sistema "no win, no fee".

Como David Janoszka subraya: “La seguridad es siempre la prioridad, pero eso no significa que los pasajeros deban asumir todos los costes. Con asesoramiento profesional, pueden recuperar sus gastos y hacer valer sus derechos.”

¿Por qué los drones son tan peligrosos?

Los expertos explican que el vuelo de los drones en zonas próximas a los aeropuertos está estrictamente prohibido. La normativa europea exige a los operadores registrar el dispositivo, contar con licencia de piloto, respetar zonas de exclusión aérea y límites de altitud y mantener contacto visual constante con el dron.

Y es que, un solo dron que penetra en el espacio aéreo controlado puede obligar a detener toda la actividad de despegues y aterrizajes, por lo que los aviones deben esperar en el aire o desviarse a otros aeropuertos. Esto provoca retrasos, cancelaciones y costes adicionales para las aerolíneas.