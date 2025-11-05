María del Monte se pronuncia en 'La Revuelta' de Broncano sobre su patrimonio: "Antes tenía más"

Una leyenda de la música en España, la reina de las sevillanas, una de las más grandes. Así presentó el reconocido comunicador David Broncano a la sevillana María del Monte en su programa 'La Revuelta' de TVE, donde la artista hizo gala de su sentido del humor y su buen talante con toda clase de anécdotas, regalos y bromas que conquistaron al público del espacio televisivo.

Desde el principio, la artista dejó claro que no acudía al plató para promocionar ningún disco, programa o gira, sino que tenía un firme propósito: disfrutar de un rato divertido en uno de los programas más destacados de la parrilla actual. Y así lo mostró en cada una de sus intervenciones. Así, la tonadillera prometió al presentador unos zapatos personalizados como los que ella misma portaba, con sus dos iniciales bordadas en tonos dorados, MM. "Valen una pasta", le aseguró la cantante.

Pero este no fue el único regalo que llevó la cantante, sino que le entregó al comunicador una camiseta con la figura de la cantante ataviada con una pañoleta con los colores LGTBI con el lema "soy una más de vosotros", así como llaveros y pulseras con la bandera de Andalucía para los miembros del equipo.

La pasión de María del Monte por Sevilla y Cazalla de la Sierra

Un espacio en el que la artista hizo gala de su pasión por su tierra, Sevilla, y su pueblo natal, Cazalla de la Sierra, de la que aseguró que "es un lugar precioso, un paraje precioso". "Ahí respiras y te llenas para tres días. Tienes que venir, te invito", recalcó del Monte al presentador, a quien le explicó que en este municipio que se ha convertido en su refugio "se come bien, se respira bien y la gente es extraordinaria", Además, le indicó: "Los sitios los hace su gente y la gente es para comérsela".

Y en este mismo enclave nació su nombre real y artístico, tal y como apostilló la cantante, María del Monte: "Después de tener niños, mi madre le pidió a la patrona del pueblo, Nuestra Señora del Monte, 'dame una niña, aunque sea fea'", señaló con sorna la cantante, que afirmó que su madre quiso agradecer a la patrona su regalo llamando a su hija "María del Monte". "No es mi apellido, es mi nombre real", añadió.

María del Monte, la "Aitana de los 80", según David Broncano

Durante su entrevista, la cantante rememoró sus inicios, en el concurso 'Gente Joven', tras lo que el presentador le aseguró que "eres la Aitana de los 80", así como distintos memes y anécdotas que vivió en su paso por el programa 'La Tarde con María'. Tras esto, llegó el momento de responder a las preguntas clásicas de 'La Revuelta' sobre patrimonio total y relaciones sexuales en el último mes.

Del primer asunto, la tonadillera señaló: "Yo he sido siempre una persona ni cara ni barata. Al principio, los contratos que se firman son irrisorios. Tú eres capaz de firmar lo que sea porque tu ilusión es grabar un disco y tenerlo, y eran otros tiempos". Además, continuó diciendo: "Con lo que menos he ganado ha sido con la venta de los discos, si he ganado ha sido hartándome a sudar encima de un escenario".

Ante la insistencia del presentador para que diera una cifra, la cantante afirmó: "De patrimonio, antes tenía más, pero con el que tengo, tengo bastante. Me encanta disfrutar con mis amigos porque cuando te vayas, te vas a llevar lo puesto, y no me refiero a la ropa".

María del Monte, optimista a pesar del asalto de su casa del que Antonio Tejado está acusado

La tonadillera, que sufrió un duro golpe en agosto de 2023 cuando se produjo un asalto a su chalé por el que se está juzgando a su sobrino, Antonio Tejado, acusado de facilitar información a los asaltantes, que sustrajeron dinero y joyas de su caja fuerte y maniataron a del Monte y su pareja, Inmaculada Casal, quiso dar una perspectiva optimista de la vida: "Problemas tenemos todo el mundo, lo que pasa es que hay que tener cierta capacidad para que el coche que está mal aparcado, dejarlo estacionado donde está y seguir tu camino. Si te centras en el problema, dejas de vivir".

De igual modo, Broncano le preguntó si tiene un testamento en el que muestre qué legará a sus seres queridos, tras lo que la mujer aseguró: "Yo solamente he pedido tres móviles de tres compañías distintas, no vaya a ser que haya un error".