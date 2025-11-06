Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

IA

Sigue en directo la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

Congreso IA 2025 - IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

Redacción

La ciudad de Alicante acoge este jueves la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial, en la que diferentes expertos abordarán las ventajas, aplicaciones y desafíos de su desarrollo en diferentes campos.

Los ponentes tratarán el impacto de la inteligencia artificial en la salud, la ciencia o el ámbito de la defensa.

Este es el programa compelto de la jornada:

09:00h. Apertura Institucional

Bienvenida institucional

-09:15h. Keynote y Entrega de Galardón

Lourdes Agapito. Científica y profesora en el Dpto. de Ciencias de la Computación, University College London | Cofundadora de Shyntesia con la participación de: Nuria Oliver. Directora Científica y co‑fundadora de la Fundación ELLIS Alicante

-09:45h. Sesión I: ¿Cómo aporta valor la IA al sector de la salud y del bienestar?

Jesús García‑Foncillas. Catedrático de Oncología, UAM | Director del Departamento de Oncología, Hospital Jiménez Díaz

Julia Guiomar Niso. Científica y Directora del Grupo de Neuroimagen, Instituto Cajal del CSIC | Vicepresidenta de la Academia Joven de España

Ángela Llaneza. Doctora ginecóloga especialista en fertilidad de Grupo Tambre

Manuel Bonilla. Presidente de Encuentros NOW | Director Corporativo de Innovación SHA & AB Living Group

-10:45h. Coffee Break – Networking

11:20h. Keynote

Cristian Cantón. Director asociado, Barcelona Supercomputing Center (BSC)

-11:40h. Sesión II: Academia Joven de la ciencia: La IA para el avance científico

Verónica Bolón. Profesora C&T de la UDC | Investigadora del CITIC

Emma Torró. Investigadora Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC‑UV) | Miembro de la colaboración ATLAS en el CERN

Modera: Óscar Lucía. Presidente Academia Joven de España

-12:10h. Conferencia: Tecnología para un tiempo incierto

Javier García Martínez. Past President Unión Mundial de Química | Miembro Foro Económico Mundial | Director Nanotechnology Lab UA

-12:20h. Sesión III: La IA en sectores empresariales estratégicos

José Luis Sánchez‑Ocaña. Fundador y CTO de Aleex AI

Rubén Marzal. IA & Data Specialist en MasOrange

Eva Toledo. Presidenta El Círculo‑Directivos de Alicante | Co‑CEO de Padima

Luis Hidalgo Pérez. Director de ciencia de datos de ReR y de Prensa Ibérica

-13:00h. Sesión IV: Desafíos de la IA en geoestrategia

Vicente Magro. Magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo

Ángeles Santamaría. Consejera Independiente de MAPFRE y FFCC y ex-CEO de Iberdrola España

Enrique Ávila. Director del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa. Mando Conjunto del Ciberespacio (MCCE)

Modera: Javier Pérez de Vargas. Director General de la Real Academia de Ingeniería de España

-13:40h. Entrega de premio a la Scale-up Europea 2025

QUIBIM. Recoge Ángel Alberich Bayarri, CEO y fundador de QUIBIM

-13:50h. Sesión V: IA en creatividad

Montse Guardia. Chief People & Culture Officer IDEADED | Presidenta del Consejo de Patronos de la UPC

Javier Ideami. Cofundador de The Geniverse

Modera: Olga Blanco. Vicepresidenta IBM Consulting | Presidenta del clúster de Industrias Creativas y Videojuegos de Madrid

-14:45h. Cierre con sorpresa y despedida institucional

TEMAS

  1. Sevilla, en alerta este miércoles: estas son las horas de lluvias, vientos muy fuertes y tormentas por el aviso amarillo
  2. El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
  3. Andalucía entra en alerta por fuertes vientos, lluvias y tornados: Juanma Moreno pide 'máxima precaución
  4. La tormenta pasa sin dejar apenas lluvias en Sevilla y se dirige al este de Andalucía
  5. La obra del Benito Villamarín se retrasa y el Betis activa 'el plan B': nuevos plazos y más tiempo en La Cartuja
  6. Del Nido Benavente, investigado por un delito de estafa en la venta de acciones del Sevilla FC a los americanos
  7. Así es el menú semanal de los colegios de Sevilla: 'cubitos' de bacalao y merluza o 'lingotes' de salmón
  8. Las VPO en alquiler de Palmas Altas costarán de 525 a 650 euros al mes: estarán protegidas durante 50 años

Los trabajadores de Tussam piden ser "agentes de la autoridad" para evitar las "continuas agresiones" hacia sus conductores

Los trabajadores de Tussam piden ser "agentes de la autoridad" para evitar las "continuas agresiones" hacia sus conductores

Fallece el periodista Ismael Gaona, actual coordinador de comunicación de Atlantic Copper

Fallece el periodista Ismael Gaona, actual coordinador de comunicación de Atlantic Copper

Arranca la reforma de Jiménez Becerril: talas y plantaciones de árboles desde la Barqueta hasta el Alamillo

Arranca la reforma de Jiménez Becerril: talas y plantaciones de árboles desde la Barqueta hasta el Alamillo

Sigue en directo la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

Sigue en directo la segunda jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial

Desmantelan en Osuna una red de cultivo de marihuana con más de 1.500 plantas listas para la venta

Desmantelan en Osuna una red de cultivo de marihuana con más de 1.500 plantas listas para la venta

Arrestado en Granada un fugitivo con orden de detención noruega por abuso sexual y fraude

Arrestado en Granada un fugitivo con orden de detención noruega por abuso sexual y fraude
Tracking Pixel Contents