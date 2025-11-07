Ponte a prueba
Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Pon a prueba tus conocimientos con diez preguntas sobre los temas que han marcado la semana en política, sociedad, cultura…
Redacción
La semana ha estado llena de noticias que han marcado la conversación pública. Para repasar lo más relevante y comprobar cuánto sigues la actualidad, te proponemos un test de diez preguntas que resume los hechos más destacados de los últimos días. Una forma rápida y entretenida de mantenerte al día y medir tu conocimiento sobre lo que ha pasado.
- La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
- El ‘no’ de Moreno a la quita de deuda obligará a Andalucía a pagar 2.655 millones en intereses hasta 2030
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 6 de noviembre de 2025
- ¿Dónde ver los primeros capítulos de 'Anatomía de un instante'?, la serie sobre el 23F de Alberto Rodríguez
- Aprobado el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y Coria: luz verde al puente sobre el Guadalquivir
- Nuevo cambio de tiempo en Andalucía: llega un frente frío tras las lluvias
- El Arzobispo de Sevilla rectifica al párroco de Benacazón: la joven con síndrome de Down será madrina del bautizo
- Sevilla se arriesga a perder su título de Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar sufre daños por una vivienda anexa