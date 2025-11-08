Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 8 de noviembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 8 de noviembre de 2025
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este sábado 8 de noviembre y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 39.880; el segundo premio al 42.574 y el tercer premio al 50.1363, los reintegros han sido los números 0-9 y 1.
Cómo se juega a la Lotería Nacional de los sábados
El sorteo de los sábados de la Lotería Nacional es el más importante de la semana y cuenta con una emisión de diez series de 100.000 billetes cada una. Cada billete cuesta 60 euros y se divide en décimos de 6 euros. En total, se destina alrededor del 70% de la emisión a premios, lo que supone unos 42 millones de euros repartidos entre los participantes.
El reparto incluye un Primer Premio de 600.000 euros por serie y un Segundo Premio de 120.000 euros por serie, además de miles de premios menores. Así, quien tenga un décimo premiado con el Primer Premio cobra 60.000 euros, mientras que un décimo del Segundo Premio recibe 12.000 euros. Algunos sábados se celebran sorteos especiales o extraordinarios —como el del Día del Padre, Vacaciones o Cruz Roja—, que reparten cantidades aún mayores.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- La Junta de Andalucía pacta su primera gran subida salarial en 20 años: se beneficiarán más de 50.000 funcionarios
- ¿Dónde ver los primeros capítulos de 'Anatomía de un instante'?, la serie sobre el 23F de Alberto Rodríguez
- El frío se confirma en Andalucía: 5 y 6 grados en algunas capitales y dos provincias con alertas el sábado
- Los ayuntamientos de Andalucía contratarán a 8.000 jóvenes en 2026: empleos de hasta seis meses
- Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026
- La borrasca destroza el muro del paseo marítimo de Matalascañas: 'Necesitamos una solución urgente
- Sevilla se arriesga a perder su título de Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar sufre daños por una vivienda anexa
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 7 de noviembre de 2025