Una bola de fuego atraviesa el cielo de Andalucía a 106.000 kilómetros por hora

Una impresionante bola de fuego, con una luminosidad comparable a la de la Luna llena, cruzó el cielo de Andalucía en la noche de este sábado 8 de noviembre, siendo registrada por los detectores del proyecto Smart del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). El fenómeno, visible desde buena parte del país, fue captado desde los observatorios astronómicos de Huelva, Mazagón, La Hita (Toledo), Calar Alto, Sierra Nevada, La Sagra (Granada) y Sevilla, despertando la atención de numerosos testigos que compartieron las imágenes en redes sociales.

Una bola de fuego sobre Andalucía

Según el análisis realizado por el astrofísico José María Madiedo, investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y responsable del proyecto Smart, esta bola de fuego ha sido grabada a las 20:26 de este sábado 8 de noviembre.

Fue vista por multitud de testigos que se hicieron eco del fenómeno en redes sociales. Sobrevoló las provincias de Jaén y Córdoba, pero debido a su gran luminosidad pudo verse desde gran parte del país.

Los resultados del análisis evidencian que el fenómeno se produjo al entrar en la atmósfera terrestre una roca a una velocidad de unos 106.000 kilómetros por hora.

Origen y trayectoria del meteoroide

La roca procedía del cometa 2P/Encke. Estas rocas que entran a gran velocidad en la atmósfera se denominan "meteoroides".

Al impactar violentamente contra el aire a esta gran velocidad, la superficie de la roca (el meteoroide) se calentó hasta alcanzar una temperatura de varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente, provocando que pudiera verse en forma de una bola de fuego que se inició a unos 104 kilómetros de altura sobre la localidad de Peal de Becerro (Jaén).

Partiendo de ese punto inicial, avanzó en dirección suroeste, y finalizó a unos 60 kilómetros de altitud sobre la localidad de Santa Cruz (Córdoba). Mostró varias explosiones a lo largo de su trayectoria y una intensa explosión final que provocaron aumentos súbitos de su luminosidad.

Estas explosiones se debieron a diversas rupturas bruscas de la roca y la distancia total que recorrió la bola de fuego en la atmósfera antes de extinguirse fue de unos 131 kilómetros.