La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en esta ciudad andaluza

La suerte ha sonreído a la localidad de Baeza (Jaén), donde el Sorteo del Fin de Semana de la ONCE celebrado este sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, lo que supone un premio total de 240.000 euros. El cupón premiado fue vendido por Antonio Cruz, un vendedor ambulante muy conocido en el centro del municipio jienense, que ha celebrado con entusiasmo haber repartido fortuna entre sus clientes.

Un vendedor afortunado en Baeza

La suerte la ha dado Antonio Cruz, que vende de forma ambulante por el centro de la localidad jienense. "No sabemos si se lo habrá llevado un vecino del pueblo o un turista, pero, igualmente, es una alegría muy grande", ha asegurado nada más saber que había dado fortuna a sus clientes.

"Esto viene bien en la fecha que sea pero en vísperas ya del fin de año mejor todavía que hay muchos gastos", añadía Cruz, que es vendedor de la ONCE desde 2012.

Premios repartidos por toda España

El sorteo de este sábado estaba dedicado al 50 aniversario de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y ha repartido el resto de sus premios entre Canarias y la Comunidad Valenciana.

Y el sorteo de este domingo tiene motivo andaluz porque está dedicado a los 50 años de Tussam, la empresa de transportes públicos de Sevilla.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.