Sorteos
EuroDreams: Resultado del sorteo de este lunes 10 de noviembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del EuroDreams celebrado este lunes 10 de noviembre de 2025
Este lunes 10 de noviembre de 2025 se ha celebrado el sorteo del EuroDreams y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 1, 8, 10, 19, 21, 37. El número del sueño es el 2.
Cómo se juega al EuroDreams
El EuroDreams es un sorteo europeo en el que cada apuesta consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 40 y un número adicional llamado “Sueño”, elegido de una tabla de 5. El precio por apuesta es de 2,50 €, y puedes marcar los números manualmente o dejar que el sistema los elija al azar. Existen dos formas de jugar: mediante apuestas simples, en las que seleccionas 6 números y un “Sueño” (hasta 6 apuestas por boleto), o mediante apuestas múltiples, donde puedes marcar entre 5 y 10 números, generando más combinaciones y aumentando tus opciones de ganar.
Los sorteos se celebran los lunes y jueves, a las 21:45 horas (hora peninsular española), y tienen lugar en París (Francia). EuroDreams es un sorteo común a varios países europeos, entre ellos España, Francia, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, todos con la misma combinación ganadora. En España, su gestión y pago de premios corre a cargo de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- ¿Qué tiempo hará la próxima semana? Lluvias y vuelve el calor
- José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
- El COAC 2026 ya tiene orden de actuación: cuándo cantan Bienvenido, Martínez Ares, Bizcocho o Los Calaíta
- El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 8 de noviembre de 2025
- Paralizadas las obras del centro comercial Los Arcos: la transformación se completará a finales de 2026
- La UCO investiga un pago de 78.000 euros a un empleado de Emvisesa tras la venta de una parcela a la mujer de Rafael Pineda
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 9 de noviembre de 2025