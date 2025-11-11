Igualdad
Las pulseras antimaltrato registran una nueva incidencia que obliga al Gobierno a activar "el protocolo de protección a las víctimas"
Igualdad ha avisado a las víctimas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad, de forma que se "ha garantizado la protección" durante el fallo del sistema, según el ministerio dirigido por Ana Redondo
Patricia Martín
Las pulseras antimaltrato han vuelto a sufrir este martes una nueva incidencia, hasta el punto de que los ministerios de Igualdad e Interior han activado el "protocolo de protección a las víctimas" usuarias de este dispositivo de control telemático de agresores, en contextos de violencia de género o violencia sexual.
"Tras tener constancia de la incidencia en la jornada de hoy, se ha activado de inmediato el protocolo previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas", ha informado Igualdad en un comunicado.
A esta actuación se suma que los servicios de emergencia, el llamado botón del pánico, los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad por Bluetooth "se han mantenido operativos en todo momento", según el ministerio capitaneado por Ana Redondo.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio, "para conocer de primera mano la evolución de la incidencia", añade el comunicado.
El problema ha sido causado por un enrutador que distribuye a las diferentes plataformas los mensajes en función de la alerta. Según Igualdad, alrededor del 10% de estos mensajes generan incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema. Igualdad asegura, no obstante, que este fallo ya está en proceso de "recuperar la normalidad".
- Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días
- ¿Qué tiempo hará la próxima semana? Lluvias y vuelve el calor
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 10 de noviembre de 2025
- José Luis Gutiérrez, candidato a rector: 'El coche del rector se licitó por 230.000 euros, yo iré en Tussam
- Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
- El nuevo Palacio de Congresos de Dos Hermanas se prepara para acoger eventos a partir de 2026
- El fin de la SE-40, más cerca: el Ministerio adjudica las obras del tramo entre Espartinas y Valencina
- La calle de los 100 comercios locales: Emilio Lemos se reivindica como el Tetuán de Sevilla Este