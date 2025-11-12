Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 12 de noviembre de 2025
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este miércoles 12 de noviembre de 2025
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este miércoles 12 de noviembre de 2025 y ha correspondido al número 51453, con la serie 023.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
- Confirmado: la borrasca Claudia barrerá Andalucía con lluvias fuertes y vientos al menos cuatro días
- Productos ibéricos, aceites, dulces y más llegan al Patio de la Diputación de Sevilla con entrada gratis
- Andalucía activa otro 'plan renove' de sus carreteras: desdoble de Rota, accesos a Sierra Nevada o la Jerez-Los Barrios
- Nuevos cortes de tráfico en la SE-30 por las obras del Puente del Centenario: horarios y desvíos
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 10 de noviembre de 2025
- La recaudación por el Impuesto de la Renta se dispara en Andalucía: mil millones y 120.000 contribuyentes más
- Crisis de los cribados: Amama se levanta de la mesa de la Junta y rechaza firmar un 'acuerdo de confidencialidad
- Carmen Vargas será la primera mujer rectora de la Universidad de Sevilla: el perfil continuista se impone