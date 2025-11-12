La Junta de Andalucía publicará los datos básicos de los cribados de cáncer tras la reclamación del Ministerio

El Ministerio de Sanidad y las comunidades han acordado compartir los tres indicadores básicos de cribados de cáncer de mama, colon y cérvix -número de invitaciones participar en los programas, respuesta a las mismas y positivos que resulten- antes de ampliar a otros en el futuro. Esta decisión se produce después de semanas de un intenso pulso desde que a principios de octubre y tras la crisis andaluza por los fallos en los programas de detección, el Gobierno pidiera a todas las comunidades que aportaran sus datos.

Tras esta reunión, la Junta de Andalucía se ha comprometido a "colgar de inmediato" sus indicadores en la Red Nacional para que sean públicos y puedan ser evaluados por el Ministerio. De hecho, recientemente ya había anunciado su disposición a aportar esta información básica.

No obstante, el consejero, Antonio Sanz, al igual que el resto de dirigentes territoriales ha advertido de que es necesario un nuevo sistema "homologado" para las comunidades pero que éste no se ha puesto en marcha porque la ponencia de cribados aún no ha cerrado sus trabajos.

“Una vez más, la ministra en vez de cumplir con sus deberes, haga un uso partidista del Ministerio incumpliendo su responsabilidad en materia de cribados”, explicó el consejero Antonio Sanz.

Fin a un "bloqueo incomprensible"

"Hoy podemos decir que tras semanas de un bloqueo incomprensible por parte de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, han aceptado finalmente entregar los datos de los programas de cribado", ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Se trata de los datos de los tres indicadores "básicos" de cualquier programa de estas características, que la Comisión de Salud Pública acabará de definir mañana para que hacerlo homogéneos entre todas las comunidades. A partir de ahí, irán trabajando para añadir otros nuevos para la mejora de la vigilancia del cáncer.

Mónica García espera tener esos datos "en breve". "Cuando quieran, nos lo pueden entregar", ha asegurado después de mostrar su satisfacción por que las comunidades del PP hayan "reculado, recapacitado y que hayan entrado al marco de colaborar entre todas las instituciones y darle confianza a los ciudadanos y ciudadanas de este país".